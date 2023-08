CorSport titola: "Taremi-Ekitike: la doppia pista per il Diavolo"

vedi letture

"Taremi-Ekitike: la doppia pista per il Diavolo", titola così l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla questione attaccante per i rossoneri. In attesa dell'uscita di Colombo, promesso sposo al Monza, i rossoneri cercano sul mercato l'attaccante: i due nomi sono Taremi ed Ekitike.