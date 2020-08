CoSera - Milan-Ibra, l'accordo dovrebbe chiudersi sui 6,5 milioni

Come spesso accade nelle trattative, l'accordo si trova a metà strada e sarà così anche in quella che porterà al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera stamattina, infatti, l'intesa dovrebbe chiudersi sui 6,5 milioni di euro, cioè a metà tra la richiesta dello svedese di 7 milioni e l'offerta iniziale dei rossoneri di 6 milioni.