In merito al momento difficile che sta attraversando Kris Piatek, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: ""Giampaolo tifa per la Polonia". Il numero 9 rossonero sarà impegnato in due partite con la Polonia e Marco Giampaolo spera che la nazionale possa ridare il sorriso all’attaccante milanista che non segna una rete ufficiale con il Milan dal 19 maggio scorso.