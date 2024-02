Crollo rossonero a Monza: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Un vero e proprio crollo rossonero quello che si è registrato ieri a Monza, con il Milan che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare a livello tattico, tecnico e di atteggiamento, consegnando la prima vittoria di prestigio ai vicini di casa brianzoli che mai avevano battuto una grande quest'anno nè erano mai riusciti a segnare quattro gol in una partita di Serie A. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, all'indomani della sconfitta per 4-2 del Milan all'U-Power Stadium di Monza.

La Gazzetta dello Sport titola proprio così questa mattina: "Crollo Milan. Prende 4 gol, niente sorpasso alla Juve". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Pioli tradito da turnover e da Jovic (espulso). A Monza rimonta e perde nel recupero". Il Corriere dello Sport titola quasi dalla prospettiva della Juventus, che rimane la seconda forza del campionato: "Max, grazie Galliani". Nel sottotitolo si legge: "Pessina e Dany Mota portano Palladino sul 2-0. Espulso Jovic al 53'. Giroud e Pulisic rimontano. Decidono Bondo e Colombo. Pioli non perdeva in campionato dal 9 dicembre". Infine il titolo di Tuttosport che scrive: "Milan choc, rimonta in 10 poi il crollo".