Cronache di Napoli: "Il Milan può mettersi tra il Napoli e Conte"

Nella prima pagina odierna Cronache di Napoli lancia l'allarme per il club azzurro e Aurelio De Laurentiis: "Il Milan può mettersi tra il Napoli e Conte". I rossoneri infatti sono sulle tracce dell'ex c.t. della Nazionale, nonché ex tecnico di Juve e Inter, in caso Stefano Pioli a fine stagione decidesse di tagliare i ponti e lasciare scoperta la panchina.

Dopo la sconfitta contro la Roma nell'andata dei quarti di Europa League, sembra essere tornata a traballare la panchina di Stefano Pioli che si giocherà molto del suo futuro nel ritorno di giovedì all'Olimpico e poi qualche giorno dopo nel derby di Milano, due sfide che il Milan non può assolutamente sbagliare.