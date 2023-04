Cronache di Napoli: "L'idea: in casa del Milan con Kvara centravanti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Dubbi su Osimhen, Raspadori non al top. L'idea: in casa del Milan con Kvara centravanti". Così in taglio centrale l'edizione odierna di Cronache di Napoli, che si sofferma sulle possibili scelte in attacco di Luciano Spalletti. Azzurri a corto di bomber: la presenza di Osimhen è a forte rischio, il tecnico studia soluzioni alternative, e una di queste prevede l'utilizzo del georgiano da 'falso nove'.