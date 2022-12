Dalla Spagna. Il Milan disposto ad accettare le richieste di Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrivano indiscrezioni dalla Spagna circa il rinnovo di Rafael Leao. La sezione online del celebre quotidiano catalano Mundo Deportivo, infatti, ha titolato: "Il Milan disposto ad accettare le richieste di Leao!". Secondo il quotidiano spagnolo, il club rossonero sarebbe incline ad accettare la richiesta di 7 milioni di euro a stagione che il portoghese ha fatto al Milan. Ma non solo. Leao aveva richiesto anche un aiuto per quanto riguarda la multa da pagare allo Sporting Lisbona e il Milan, secondo Mundo Deportivo, avrebbe accettato di aiutarlo, in modalità ancora da chiarire e non del tutto specificate dal quotidiano spagnolo, a liberarsi di questo peso. Il giocatore ha il vantaggio del tempo dalla sua, che per il club stringe. La dirigenza rossonera ha come "priorità assoluta" il rinnovo di Rafa e per lui sarebbe disposta a fare uno sforzo economico importante.