Dalla Turchia, Tuttosport: "Il caso Fenerbahce coinvolge Krunic"

Sono ore di grande tensione per il calcio turco. Nell'ultimo weekend, hanno fatto il giro del mondo le scene al triplice fischio della sfida tra il Trabzonspor e il Fenerbahce. La squadra gialloblù ha rimontato definitivamente due gol di svantaggio con la rete a tre minuti dalla fine di Batshuayi ma al fischio finale gli ultras della squadra di casa sono entrati in campo e hanno cominciato ad aggredire i calciatori del Fener che sono scapapti ma che si sono anche difesi con le proprie mani. Un caso che potrebbe andare a interessare, di striscio, anche il Milan per via del futuro di Rade Krunic. Per questa ragione Tuttosport questa mattina titola così: "Il caso Fenerbahce coinvolge Krunic".

Dopo l'increscioso episodio, il presidente del club aggredito Ali Koc ha parlato molto duramente: "Quando è troppo è troppo, non accetteremo questo trattamento nel nostro Paese e ancora una volta gridiamo ciò che sta accadendo nel calcio turco, dalle scommesse alle partite truccate, dalla concorrenza sleale agli arbitraggi e non mi interessa se saremo retrocessi in una lega inferiore. Meglio morire una volta sola che morire tutti i giorni, ma dobbiamo salvare il nostro futuro e ora vedremo cosa accadrà, ma una cosa voglio dirla. Non c’è posto per il Fenerbahçe in SuperLig. Se questa decisione deve essere presa, dobbiamo prenderla prima del 3 aprile. Se prendiamo questa decisione, non me ne andrò. Come presidente di un club di una serie inferiore, riporterò il club in SuperLig". Il Fenerbahce dunque potrebbe ritirarsi dal campionato, pena la retrocessione automatica.

Ed è qui che entra in gioco il Milan. Assecondando i suoi desideri, Rade Krunic a gennaio è stato mandato in Turchia con un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Quest'ultimo sarebbe scattato in caso di salvezza del Fenerbahce, una formalità per un club che a oggi lotta per il titolo. Eppure l'eventualità che il club turco venga automaticamente retrocesso in Seconda Divisione con un eventuale ritiro, potrebbe rimettere tutto in discussione: il Fener potrebbe appellarsi al fatto di essere stato retrocesso per non pagare l'obbligo di riscatto. Si entrerebbe in tortuosi meandri giuridici.