De Ketelaere, la storia non cambia. Il CorSport: "Flop anche con l'under 21"

Non è stata una stagione memorabile per Charles De Ketelaere che è arrivato meno di un anno fa per 35 milioni complessivi ed è riuscito a produrre un solo assist in tutto l'anno. Il giocatore sembra essersi perso per strada e anche con la maglia della nazionale, dove ci credono illimitatamente, sembra essersi perso come dimostra l'Europeo under 21 in cui il Belgio ha racimolato due pareggi e una sconfitta. Il titolo del Corriere dello Sport questa mattina è una diretta conseguenza: "De Ketelaere, flop anche con l'under 21". Immaginarselo con la valigia in mano, però, è ancora troppo prematuro.