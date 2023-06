De Ketelaere può partire? La Gazzetta: "Si aspettano offerte"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non un'annata secondo le aspettative quella di Charles De Ketelaere con il Milan: ora, con Maldini e Massara lontani da Casa Milan, il posto del classe 2001 belga non è più al sicuro e anche lui potrebbe partire quest'estate dopo appena una stagione in rossonero. La Gazzetta dello Sport titola: "CDK, si aspettano offerte". La dirigenza lo farà restare ma è chiaro che se arrivassero offerte queste saranno ascoltate: l'obiettivo è non fare minusvalenza e dunque incassare almeno 28 milioni da un'ipotetica cessione di Charles. Una squadra interessata potrebbe essere l'Atalanta.