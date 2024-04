De Rossi si affida ai britannici, Tuttosport: "Smalling più Abraham. La cura inglese"

Se il Milan arriva nel miglior momento della stagione ai quarti di finale di Europa League - e lo dicono i numeri - un discorso simile si può fare per la Roma. I giallorossi negli impegni pre e post sosta forse non sono stati brillantissimi ma non hanno perso e soprattutto si sono rimessi in carreggiata da quando, a gennaio, la dirigenza ha cacciato Mourinho per chiamare De Rossi. Ora la Roma è in piena lotta per un posto Champions e in Europa ha eliminato squadre temibili come Feyenoord e Brighton. Il tecnico romano potrà fare affidamento anche su alcuni ritorni.

Proprio su due rientri si concentra il pezzo di Tuttosport questa mattina: "Smalling più Abraham. La cura inglese". Entrambi i calciatori britannici sono tornati a disposizione recentemente dopo un lungo periodo ai box. Nel derby è stata la volta di Tammy Abraham che può essere utilizzato come arma a gara in corso oppure direttamente per il ritorno. Per Chris Smalling, invece, ci sono più probabilità di vederlo titolare al centro della difesa. Questa è la probabile formazione di De Rossi: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.