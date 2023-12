Debutto con gol. Tuttosport: "Favola Simic: 'Lo sognavo davanti alla tv'"

vedi letture

"Favola Simic: 'Lo sognavo davanti alla tv'": titola così questa mattina che racconta la giornata davvero speciale di ieri del giovane difensore della Primavera rossonero che ieri ha fatto il suo esordio in prima squadra in una partita ufficiale. Ma il serbo non si è limitato a debuttare entrando in campo a metà primo tempo al posto dell'infortunato Pobega, ma ha anche segnato la sua prima rete.

Nel post-partita, Simic ha raccontato tutte le sue emozioni: "È un sogno per ogni bambino esordire con il Milan, farlo poi a San Siro, segnando una rete, è stato bellissimo. A casa davanti alla tv ogni tanto lo immaginavo: 'Magari presto entro e faccio gol, come sarebbe bello?'. Se ho sentito il coro della Curva Sud per me dopo il gol? No, non ho sentito niente, ero nel mio mondo".