Derby, Garanzini su La Stampa: "La settimana del pallone a Milano. E senza pronostico..."

MilanNews.it

Il noto giornalista e conduttore radiofonico Gigi Garanzini questa mattina propone un pezzo su La Stampa intitolato "La settimana del pallone nel segno di un gran-Milàn" che inizia subito a creare il clima giusto per la seimifinale di Champions League tra Milan e Inter che arriverà tra poco più di due settimane e in sei giorni deciderà i destini europei delle due squadre. Garanzini apre dicendo: "E così, giusto vent'anni dopo la prima, la Milano del football si regala un'altra semifinale di Coppa Campioni". Per il giornalista, però, non si possono fare pronostici: "Che poi uno pensa a un derby, tipo quello di Supercoppa in gennaio a Riad stravinto dall'Inter. Invece no, qui i derby sono due e nel giro di una sola settimana.

[...]. La settimana del calcio insomma, dopo quella del mobile in pieno svolgimento, quella della moda e chi più ne ha più ne metta nel segno di un gran-Milàn. E senza pronostico perchè i rispettivi punti di forza e debolezza grosso modo si equivalgono, pur nelle notevoli differenze strutturali"