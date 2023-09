Derby, il commento del CorSera: "Partita a senso unico, il Milan deve riflettere"

Su Il Corriere della Sera di questa mattina, Daniele Dallera ha commentato il derby in cui il Milan è stato annichilito dall'Inter, per la quinta volta consecutiva nel 2023 e nello spazio di appena nove mesi. Il titolo del pezzo di commento recita: "Partita a senso unico, il Milan deve riflettere". In particolare Dallera sottolinea come sia comprensibile già dai primissimi minuti l'atteggiamento e l'approccio opposto tra Inter e Milan: nerazzurri su ogni pallone con il sangue agli occhi, rossoneri spaesati e che sembrano non sapere cosa fare in campo.

Il risultato sono 90 minuti a senso unico: è vero il Milan fa tanto possesso palla, soprattutto nel primo tempo, ma al triplice fischio le vere occasioni create sono due: Theo nel primo tempo e il gol di Leao. Troppo, troppo poco.