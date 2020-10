In taglio basso, sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina, si parla anche della stracittadina di Milano. "Derby Inter-Milan: 'Le vere certezze sono tra i pali'", titola il Quotidiano Sportivo riportando le parole dell’ex portiere nerazzurro Luca Castellazzi, il quale ritiene che Handanovic e Donnarumma saranno protagonisti nel big match in programma il prossimo sabato a San Siro.