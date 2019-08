Di Caro: "Il Milan e il pericolo del bluff"

Andrea Di Caro, intervenuto sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa rossonera: "Da settimane va avanti come una novella degli stenti la trattativa Correa: ogni volta che si trova sul punto di essere definita, immediatamente si ricomplica. Poi ci sono i dubbi in rosa: Suso, che la società avrebbe ceduto se fosse arrivata l’offerta giusta, è stato celebrato da Giampaolo come fuoriclasse cui non si poteva rinunciare, salvo capire dopo Udine che non può giocare trequartista. I movimenti o, meglio, i non movimenti di Piatek poco si sposano con il calcio del tecnico che dopo 90’ è già chiamato a cambiare modulo per cercare un compromesso tra idee e giocatori a disposizione. Accade anche altrove per carità, alzi la mano il tecnico accontentato in tutto. Però le difficoltà del Milan in campo e fuori appaiono palesi. L’allarme suscitato dal k.o. di Udine non ha accelerato una corsa ai ripari. Nel gruppo rossonero tra giocatori ancora infortunati che devono recuperare, acquisti da inserire e talenti che si spera sboccino, ci sono ancora carte da «spizzare» che a poker possono consentirti di infilare una scala vincente. Ma se non si incastreranno tutte c’è il rischio concreto di rimanere con niente in mano. E in un campionato così lungo puoi bluffare un paio di volte, non per 38 mani".