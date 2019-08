Di Gennaro: "Giampaolo è un ottimo tecnico ma le aspettative sono alte"

Antonio Di Gennaro, intervistato da Tuttosport, ha parlato della prestazione del Milan ad Udine: "Penso siano tutti delusi, in primis l’allenatore che infatti ha valutato subito di cambiare qualcosa. Sono convinto che Giampaolo sia un ottimo tecnico e che saprà creare i presupposti per migliorare il Milan, ma ci sono aspettative alte e dovrà fronteggiare squadre importanti per conquistare un posto in Champions. Perché diciamocelo, i primi tre posti sono già assegnati con Juventus, Napoli e Inter. Il Milan dovrà vedersela con la Lazio, secondo me la vera mina vagante del campionato con Luis Alberto, Miinkovic-Savic e Immobile al top, ma anche con Roma, Atalanta, Torino e Fiorentina".