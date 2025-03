Di male in peggio. Tuttosport: "Insulti all'arbitro. Fermato Maignan"

Un guaio tira l'altro in questo Milan che non sembrerebbe essere in grado di uscire da questo vortice di negatività che difatti lo avvolge dall'inizio della stagione. Sabato a Lecce sarà importante vincere per quantomeno mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive in campionato, ma Sergio Conceiçao andrà in Salento senza Strahinja Pavlovic e Mike Maignan.

Il serbo perché squalificato per via del cartellino rosso rimediato contro la Lazio, il portiere, invece, per un episodio accaduto nel tunnel di San Siro. Sulla squalifica del capitano rossonero ha parlato questa mattina Tuttosport titolando in prima pagina: "Insulti all'arbitro. Fermato Maignan". A fronte di questo fra i pali del Milan contro il Lecce ci sarà Sportiello, salvo incredibili colpi di scena.