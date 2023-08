Difensore cercasi, Tuttosport: "Koulierakis, il Milan ora fa sul serio"

Il Milan vuole portarsi in casa un nuovo centrale difensivo prima della fine del mercato. Secondo Tuttosport a essere in vantaggio nella lista di gradimento della dirigenza rossonera è Konstantinos Koulierakis, classe 2003 del PAOK. Non per nulla il quotidiano oggi titola: "Koulierakis, il Milan ora fa sul serio". Nonostante i 19 anni di età, il nativo di Creta è già un titolarissimo della formazione greca con cui l'anno passato ha collezionato 31 presenze.

La sua valutazione è di 10 milioni di euro più bonus: si lavora per abbassare le pretese. In questo caso l'alternativa è Marco Pellegrino del Platense per cui anche la Sampdoria ha già bussato alle porte del club argentino. Il presidente Ordonez dovrebbe raggiungere l'Italia nelle prossime ore per provare a chiudere la trattativa. Che sia Koulierakis o Pellegrino, il Milan vuole chiudere per un difensore centrale.