Difesa a pezzi per il Diavolo, il CorSport: "Mercato d'emergenza"

La difesa del Diavolo è a pezzi. L'infermeria di Milanello ha aperto le sue porte - quest'anno spalancate in continuazione - anche a Fikayo Tomori, forse il miglior giocatore del Milan per rendimento, che starà fuori per un po' di tempo. L'inglese si aggiunge a Kalulu e Thiaw, ma anche a Caldara che, se fosse stato bene, poteva anche rivedersi in campo con la maglia del Milan. Della prima squadra, al momento, c'è solo Kjaer che ha recuperato da pochissimo e comunque va preservato. Pellegrino è guarito ma deve rimettersi in condizione.

Per questo motivo oggi il Corriere dello Sport guarda con attenzione al mese di gennaio: "Mercato d'emergenza". Nel titolo poi si continua facendo qualche nome: "Caccia a Mukiele, occhio a Gabbia". Il nome nuovo, che si aggiunge a quello di Lenglet gettonatissimo negli ultimi giorni, è quello di Nordi Mukiele, 26enne del Psg che ha un contratto fino al 2027 e per il quale si è cominciato a sondare il terreno con gli agenti. Tra la papabili opzioni rimane vivo anche il rientro anticipato dal prestito di Matteo Gabbia, oggi al Villarreal. Il giocatore sarebbe entusiasta e la soluzione utile anche a livello di ambientamento, che sarebbe nullo dato che il giocatore conosce già tutto e tutti.