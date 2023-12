Difesa sempre piùm in emergenza, Tuttosport: "Cresce l'ipotesi Mukiele"

Il reparto difensivo del Milan vive un costante stato di emergenza. Dopo che nel corso della stagione sono caduti Kalulu, Thiaw, Pellegrino e Caldara, e anche Simon Kjaer che oggi però sta bene, a Salerno è successa l'unica cosa che i tifosi del Milan non avrebbero voluto vedere: si è fatto male anche Tomori. Fino ad allora il centrale inglese non solo era stato il più presente a livello di minutaggio ma era stato anche il migliore per rendimento dell'intera rosa.

Tuttosport questa mattina affronta il tema degli infortuni difensivi e offre una panoramica sulle soluzioni di mercato: "La difesa è in emergenza. Cresce l'ipotesi Mukiele". A gennaio, infatti, sarà inevitabile intervenire sul mercato e rattoppare una difesa che nelle prossime partite potrà contare su Kjaer e sui giovani della Primavera. Un nome che si sta facendo largo negli ultimi giorni è quello di Nordi Mukiele del Psg. Un profilo che Moncada e D'Ottavio seguono da vicino e su cui sono pronti a piombare se il Paris dovesse aprire a un prestito. Altri profili sono quello di Lenglet (Aston Villa in prestito dal Barcellona), quello di Kehrer (West Ham), ma anche il ritorno anticipato di Gabbia dal prestito al Villarreal.