Dilemma Origi, la Gazzetta: "Non ha offerte. Così può restare"

La situazione legata a Divock Origi sta diventando sempre più un dilemma. Il centravanti belga, reduce da una stagione tutt'altro che esaltante, è stato sistemato ai margini della rosa rossonera, tanto da non essere convocato per la tournée americana. Oggi, però, la Gazzetta dello Sport titola così: "Fuori dal Milan. Non ha offerte.

Così può restare". Origi non ha ricevuto offerte degne di note: le uniche, dall'Arabia, le ha rifiutate in attesa che arrivi una chiamata dalla Premier League. Il problema è che i 4 milioni di ingaggio e un'annata insipida alle spalle non lo rendono un obiettivo appetitoso per nessuno. Stando così le cose lo scenario di una clamorosa permanenza, anche come alternativa a Giroud che oggi manca, non è più così irreale.