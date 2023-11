Disfatta Milan, un punto in quattro gare. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

La sconfitta contro l'Udinese è una disfatta per il Milan. Soprattutto se si considera il fatto che la risposta che ci si aspettava dai rossoneri ieri, contro una squadra per cui c'era sicuramente rispetto ma che non aveva ancora mai vinto in campionato, non era certamente quella offerta sul prato di San Siro. Un punto in quattro gare, considerando campionato e Champions. Di seguito le prime pagine dei giornali sportivi, che non lasciano scampo.

La Gazzetta dello Sport in taglio alto, esprime pietà per i rossoneri: "Povero Diavolo". Nell'occhiello si legge: "Fischi a San Siro: Milan a - 6". Non ci va più leggero Tuttosport che, sempre in taglio alto, scrive: "Milan, è vera crisi. E San Siro fischia". Un occhio anche a quello che riserva il futuro, che certo non tranquillizza: "E martedì dentro o fuori con il Psg". Al Corriere dello Sport bastano due parole per raccontare il momento della squadra di Pioli: "Buio Milan". Nel sottotitolo aggiunge: "Pioli crolla con l'Udinese". Anche il QS titola in taglio laterale: "L'Udinese fa piangere il Milan".