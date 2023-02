Domani il Monza, il CorSport cita Galliani: "Puntiamo in alto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle 18 si giocherà Monza-Milan, partita dalle mille storie e dai mille volti attuali e del passato. Il Corriere dello Sport ha condensato così le parole pronunciate ieri da Adriano Galliani a Sky: "Puntiamo in alto". In particolare il riferimento era alle recenti dichiarazioni di Berlusconi sulla voglia del Monza di puntare allo Scudetto. Il Monza ha messo nel mirino l'Europa per il momento e per l'occasione proprio Silvio Berlusconi sarà all'U-Power Stadium domani pomeriggio.