Domani l'esordio del Milan. La Gazzetta: "Pioli fa il Pu-Gi-Le"

Ci siamo, il campionato di Serie A è ricominciato ieri e domani sera sarà finalmente il turno del Milan. I rossoneri scenderanno in campo nel posticipo del Dall'Ara contro il Bologna (ore 20.45). L'inizio di qualcosa di nuovo per il Diavolo che in campo e dietro la scrivania ha cambiato molto nel corso dell'estate. Per Pioli soprattutto tanti nuovi nomi in attacco e un passaggio al tridente come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Pioli fa il Pu-Gi-Le.

Milan all'attacco col super tridente e più gol a destra". Per la prima volta in una gara ufficiale vedremo il Milan con il nuovo 4-3-3. Se a sinistra e al centro dell'attacco ci sono volti già noti come Leao e Giroud, a destra partirà Pulisic che, insieme a Chukwueze, avrà il compito di rendere la fascia destra letale tanto quanto quella sinistra, specialmente a livello di gol segnati.