Domani Lecce-Milan. Il CorSport in prima pagina: "Pagano Leao e Theo"

vedi letture

Il Corriere della Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Milan, pagano Leao e Theo". Domani sera alle 18 i rossoneri, reduci da tre sconfitte di fila in campionato, saranno impegnati sul campo del Lecce e Sergio Conceiçao sta pensando di lasciare fuori diversi titolarissimi, in particolare Rafael Leao e Theo Hernanez. Il primo potrebbe essere sostituito da Riccardo Sottil, mentre come terzino sinistro potrebbe agire il giovane Davide Bartesaghi. Durante l'allenamento di ieri è stato provato poi in mezzo al campo anche Warren Bondo che è ancora in attesa del suo debutto ufficiale in maglia rossonera. In attacco potrebbe restare fuori anche Santiago Gimenez (Tammy Abraham prima punta) e Joao Felix (Christian Pulisic agirà da trequartista con Alex Jimenez a destra).

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it