Domenica arriva l'Atalanta, la Gazzetta: "Gasp pensa a una squadra superoffensiva"

Domenica sera il Milan ospiterà l'Atalanta a San Siro in quella che si preannuncia una partita fondamentale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sui bergamaschi: "Pasalic in dubbio. Gasp pensa a una squadra superoffensiva". Il croato ex Milan difficilmente reupererà e per questo l'allenatore nerazzurro starebbe pensando a un 3-4-3 con Jeremie Boga e Ademola Lookman ad affiancare Hojlund. Non saranno della partità nè Duvan Zapata, infortunato, nè Merih Demiral, squalificato.