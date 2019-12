Donnarumma-Mihajlovic, La Gazzetta dello Sport: "Abbraccio speciale"

"Abbraccio speciale", titola La Gazzetta dello Sport parlando di Mihajlovic e Donnarumma, che domani si ritroveranno al Dall’Ara in occasione della sfida tra Bologna e Milan. L’allievo Gigio, il mastro Sinisa e quel legame indistruttibile. Fu proprio il tecnico serbo a lanciare il portierone milanista nel 2015. "Un leone, ti carica", ha detto il giocatore rossonero: per lui Mihajlovic non sarà mai un allenatore come gli altri.