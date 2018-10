Donnarumma-Milan, Tuttosport: "Ora tocca a Reina"

Il fatto che Donnarumma abbia un “secondo” perfettamente in grado di fare il primo, sicuramente non aiuta. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che si sofferma su Gigio alla luce delle critiche piovute sul portiere rossonero dopo l’errore sul gol di Icardi. Giovedì, in Europa League, giocherà Reina, ma questo non ha nulla a che fare con la papera che ha regalato il derby all’Inter. Il turno in panchina, comunque, consentirà a Gigio di non essere immediatamente sotto pressione a San Siro. Donnarumma tornerà al suo posto domenica in occasione della gara di campionato contro la Samp. In tal senso, Gattuso non ha alcun dubbio.