Dopo l'Atalanta la Roma. Tuttosport: "Allegri teme il trappolone"

di Lorenzo De Angelis

Dopo la complicata sfida di Bergamo ecco che il calendario mette il Milan difronte ad un'altra partita importante e fisica, quella contro la Roma di questa sera a San Siro. Vincere per agguantare proprio i giallorossi al secondo punto in classifica e sfruttare il passo falso del Napoli a Como per guadnare quei due punti persi venerdì scorso contro il Pisa. 

Scrive però questa mattina Tuttosport che "Allegri teme il trappolone", anche perché la Roma è una delle squadre più in forma di tutta Europa in trasferta, visto che non ha praticamente mai perso lontano dall'Olimpico (in campionato) nel 2025.