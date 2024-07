Dramma Florenzi, la Gazzetta: "Rottura del legamento. Verrà operato"

vedi letture

La stagione di Alessandro Florenzi può essere finita ancor prima di cominciare. Il laterale romano, che era comunque dato come uno dei possibili partenti a un solo anno dalla scadenza del suo contratto in rossonero, si era accasciato a terra a metà dell'amichevole di sabato contro il Manchester City che si è disputata a New York. Si è capito subito che si trattava di qualcosa di grave con il rossonero con le mani sul volto e le lacrime agli occhi: per tutta la giornata di ieri si sono attese notizie.

Nella serata italiana sono arrivati i risultati della risonanza magnetica che hanno confermato le paure di club e giocatore. Scrive oggi la Gazzetta dello Sport: "Per Florenzi è rottura del legamento. Ora il rientro in Italia: verrà operato". Un vero e proprio dramma sportivo per Alessandro che già in passato - per ben due volte - aveva dovuto fare i conti con infortuni di questo tipo. Sono stati riscontrate lesioni anche al menisco. Tornerà in Italia e lì finirà sotto i ferri.