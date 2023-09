Dubbio Giroud? Il Corriere dello Sport: "L'alternativa è Jovic"

vedi letture

Olivier Giroud torna a Milano dopo l'infortunio con la Francia ma, nonostante gli esami abbiano escluso problemi gravi, la sua posizione in vista del derby di sabato è tutta da valutare. Il Corriere dello Sport indica allora il suo sostituto: "L'alternativa è Jovic". L'attaccante serbo, arrivato in rossonero sul gong e ancora con zero allenamenti a Milanello sul curriculum, potrebbe essere chiamato in causa prima del previsto per dare cambio al collega francese se questo non dovesse farcela a recuperare. Da capire se la condizione di Jovic possa essere, eventualmente, accettabile. Un'altra strada porta a Noah Okafor.