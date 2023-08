Dybala a rischio per il Milan, il Messaggero: "Oggi altri esami medici"

Paulo Dybala, stella della Roma che venerdì affronterà il Milan all'Olimpico nel match valevole per la terza giornata di campionato, è in dubbio per la sfida con i rossoneri dopo aver lasciato il campo nella partita contro il Verona per un fastidio all'adduttore destro. Il Messaggero, giornale di Roma, questa mattina titola così: "Oggi altri esami medici per Dybala, Mourinho vuole averlo contro il Milan".

Nella giornata di oggi, dalle parti di Trigoria, sono previsti nuovi esami medici per l'argentino, il cui esito potrebbe già decidere se il numero 10 sarà in campo venerdì o sarà costretto a saltare il big match contro il Milan.