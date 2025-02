È bivio Milan. Il QS titola: "Tanti dubbi e poche certezze"

Quelle che verranno saranno settimane cruciali dove il Milan si giocherà il tutto e per tutto. In discussione ci sono non solo i futuri di tanti giocatori, ma anche quello di Sergio Conceiçao, che senza Champions League potrebbe lasciare Milanello ad appena sei mesi dal suo arrivo in rossonero.

Insomma, il Milan è ad un bivio come scritto questa mattina dal QS, che in apertura ha anche aggiunto: "Tanti dubbi e poche certezze". La prima considerazione si riferisce ovviamente ai vari Theo Hernandez, Rafaal Leao e Joao Felix, giusto per citarne alcuni, che hanno a disposizione questi ultimi mesi di stagione per far cambiare idea su di loro. Le certezze, invece, possono contarsi effettivamente sulle dita di una mano. Tra queste rientrano senza ombra di dubbio Reijnders e Pulisic, ai quali si potrebbe aggiungere anche un Pavlovic, in grande forma ultimamente.