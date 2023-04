E' già Roma-Milan, la Gazzetta: "Pellegrini-Tonali, questione tra tifosi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Manca sempre meno al big match tra Roma e Milan che se non sarà decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League, poco ci manca. La Gazzetta dello Sport ha titolato così questa mattina sulle due anime del centrocampo e delle squadre: "Pellegrini-Tonali, questione tra tifosi". Sia il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, che il centrocampista rossonero Sandro Tonali sono accomunati dalla grande passione per la squadra di cui difendono i colori: molto domani passerà dal loro duello in mezzo al campo.