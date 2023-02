E' il giorno di Monza-Milan, il QS apre con: "Silvio-Galliani, tappa nostalgia"

MilanNews.it

Oggi è il grande giorno di Monza-Milan, una partita sentita sicuramente per la grande vicinanza geografica ma soprattutto per il carico di emozioni che si porta dietro. Il QS oggi infatti apre così sulla sua prima pagina: "Silvio-Galliani, tappa nostalgia". La tappa amarcord è da intendersi in entrambe le direzioni: sia per gli stessi Berlusconi e Galliani, sia per il Milan. Entrambe le scquadre si giocano una fetta importante delle loro ambizioni europee.