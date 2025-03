È sempre mercato. Il CorSport: "Per Thiaw c'è aria di plusvalenza"

Quello che il Milan farà nella prossima estate di calciomercato dipenderà molto da come andranno a finire le cose in questa stagione. Senza Champions League potrebbero verificarsi scossoni significativi soprattutto in uscita, con il Diavolo che valuterebbe proposte non solo per i soliti big ma anche le altre che gli verranno presentate.

In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Per Thiaw c'è aria di plusvalenza", in quanto il difensore tedesco è uno dei calciatori più ricercati della rosa rossonera. Acquistato nell'estate del 2022 dallo Schalke 04 per cinque milioni di euro più due di bonus, il Milan potrebbe rivendere Thiaw tra una cifra compresa tra i 25 ed i 30 milioni di euro, registrando così un'ottima plusvalenza a bilancio per l'appunto. Il 23enne è oggi finito nel mirino del Bayer Leverkusen, ma chissà che in estate non possa farsi nuovamente avanti il Newcastle, che lo aveva già cercato nella scorsa.