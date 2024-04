È vigilia di Milan-Roma: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

La vigilia di Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League che si giocherà domani sera alle 21 allo stadio San Siro, è arrivata. Un euroderby italiano che vale moltissimo sia per la stagione dei due club che per il futuro dei due allenatori, mister Stefano Pioli per i rossoneri e mister Daniele De Rossi per i giallorossi. Chiaramente, considerando anche l'assenza di italiane dai quarti di Champions League, la scena sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola, questa mattina è presa dalla sfida tutta italiana tra Milan e Roma. Di seguito i titoli più importanti.

La Gazzetta dello Sport dedica all'argomento il primo piano della prima pagina, proponendo come protagonisti i due allenatori. Il titolo recita: "Vinco e resto". Nel sottotitolo viene chiarito: "Milan-Roma non vale solo per la Coppa: chi passa tra Pioli e De Rossi mette al sicuro la panchina per il futuro". C'è quindi il Corriere dello Sport che nel titolo dà la precedenza ai capitolini scrivendo: "Roma, l'Europa è casa Lukaku". Nel sottotitolo si legge: "Big Rom ha segnato sette gol in coppa in questa stagione. I rossoneri sono uno dei suoi bersagli preferiti: è andato in rete 5 derby di fila". Il QS infine scrive in primo piano: "Milan, carica per l'Europa. Pioli in volo a caccia della conferma".