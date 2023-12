Emergenza in difesa, Tuttosport: "Gabbia la prima mossa, poi assalto a Mukiele"

vedi letture

La situazione in difesa per il Milan è di totale emergenza. Con l'infortunio di Tomori (che starò fuori circa due mesi) le cose si sono ulteriormente aggravate, laddove si pensava che oramai i rossoneri fossero già stati colpiti abbastanza. Invece l'inglese si va a unire in infermeria a Thiaw e Kalulu: tutti e tre, a inizio stagione, erano partiti come i tre titolari del Milan.

Inutile dire che una situazione del genere, implica un Milan molto attivo nel mercato di gennaio. In questo senso oggi Tuttosport titola così: "Gabbia è la prima mossa, poi sarà assalto a Mukiele". Se i rossoneri dovranno portarsi a casa almeno due difensori, su di uno andranno al risparmio e richiameranno Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal che, intanto, ha accettato di interrompere anticipatamente l'accordo sul prestito. Dopodichè sulla lista di Moncada, secondo Tuttosport, c'è Nordi Mukiele del Psg, 26 anni. In particolare il Diavolo busserebbe alla porta del Paris se ci fosse la possibilità di un prestito. Tra gli altri nomi è stato proposto Kehrer del West Ham e il sogno sarebbe Lenglet dell'Aston Villa che, a oggi, rimane una pista complicata.