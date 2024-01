Empoli, Ibra, mercato e Var: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Tanta carne al fuoco questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Il Milan alle 12.30 sarà di scena in casa dell'Empoli per l'ultima gara del girone d'andata di Serie A: sugli spalti ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Ma si parla anche di mercato e pure del Var che ieri ha incredibilmente fallito il suo compito nella gara tra Inter e Verona.

La Gazzetta dello Sport si concentra sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic in trasferta con la squadra e titola in taglio laterale: "Milan alla Ibra". Nel sottotitolo la rosea rincara: "Zlatan a Empoli. Ecco come ispira il Diavolo". Sull'episodio discusso nella gara dell'Inter invece viene detto: "Il gol decisivo era da annullare. Malissimo il Var". Il Corriere dello Sport non parla in prima pagina del Milan ma titola così: "Var cieco". E poi: "Inter campione d'inverno ma il 2-1 andava annullato". Quindi c'è Tuttosport che si concentra, lato rossonero, soprattutto sul mercato ribadendo la visita di Moncada a Bologna venerdì sera. Nel titolo si legge: "Il Milan punta Zirkzee". Sull'Inter invece titola: "Campioni di Invarno".