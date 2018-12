"Epici": la stampa greca celebra l'impresa contro il Milan

La vittoria dell’Olympiacos contro il Milan trova, come normale che sia, ampio risalto sulle prime pagine della stampa greca. Il 3-1 rifilato ai rossoneri, spinge i biancorossi ai sedicesimi di finale e la squadra di Gattuso clamorosamente fuori dall’Europa League. “Epici”, è il titolo che propone il quotidiano Light at Sports mentre Sport Time scrive “Solo voi” in apertura. Il giornale Sportday titola invece “Grecia, Europa, Olympiacos”, la testata Livesport apre la sua prima pagina titolando “Terminator”. Ora l'Olympiacos attende il sorteggio di Nyon per conoscere la rivale ai 16esimi.