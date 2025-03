Erede di Theo cercasi. Il CorSport: "Milan-De Cuyper, rinnovati i contatti"

Nonostante Theo Hernandez stia spingendo per rinnovare con il Milan, il club rossonero non si siederà al tavolo delle trattative fino a quando il francese non tornerà ad avere un rendimento da un giocatore da almeno 5 milioni di euro a stagione. Se l'andazzo dovesse continuare ad essere questo, il Diavolo non solo non prolungherà il suo numero 19, ma lo metterà anche in vetrina nella prossima estate di calciomercato.

L'impressione è che la strada intrapresa possa essere proprio questa, dato che dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbero già messi alla ricerca di un sostituto di Theo Hernandez. Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport "Milan-De Cuyper, rinnovati i contatti", con il club rossonero che per l'appunto avrebbe nuovamente confermato l'interesse agli agenti del giovane esterno del Club Bruges, favorevole ad una cessione.