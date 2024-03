Eterno Olivier, il CorSport scrive: "Il giardino di Giroud si chiama Europa"

A settembre saranno 38 anni e Olivier Giroud potrebbe essere anche dall'altra parte del mondo, ma per ora l'attaccante francese è ancora decisivo in Europa e il Milan non può far altro che goderselo, in attesa di capire quale sarà la sua decisione sul proprio futuro. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così sull'attaccante francese, dopo che ieri ha trovato l'ennesimo gol della sua straordinaria carriera europea e non solo: "Il giardino di Giroud si chiama Europa". Ieri la rete del francese ha permesso al Milan di stappare una partita che si era dimostrata fino a quel momento ben più complicata di quanto immaginato.

Il sottotitolo racconta: "C'è la firma del francese sul successo rossonero. Un guizzo per accendere il Milan". E poi qualche numero: "Per Olivier è la 14esima rete stagionale e 7 sono arrivate con colpi di testa". Il 9 si trova a un passo dal suo record personale in rossonero: appena quattro gol di distanza dai 18 segnati l'anno scorso, eguagliato invece il suo primo anno. Dopo Harry Kane è quello che ha segnato più gol di testa in questa stagione. A 37 anni è ancora in grado di fare la differenza su ogni palcoscenico.