Europa, Milan con i titolari. Il CorSera: "Trofeo che cambia la stagione"

Questa sera il Milan gioca in Europa League e non può permettersi errori, anzi deve sfruttare al massimo il fattore campo nella gara di andata degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga. Una competizione che nell'economia della stagione del Diavolo è diventata assolutamente cruciale e che si deve provare a vincere per tanti motivi. Oggi il Corriere della Sera, in fase di presentazione, ha titolato così: "Il Milan dei titolari al bivio Europa. E' il trofeo che cambia la stagione". Poi nel sottotitolo: "Rossoneri contro lo Slavia Praga. Pioli su Leao: "Può essere sempre determinante".

La prima notazione è che il Milan scenderà in campo con i titolari. Mancheranno dall'undici iniziale, con ogni probabilità, sia Calabria che Bennacer a cui verranno preferiti Florenzi (perchè poi squalificato in campionato) e Adli. Per il resto la squadra è la migliore che il tecnico può mettere, considerando che i tre difensori centrali tornati dall'infortunio ancora non stanno al meglio della condizione. Molto passerà da Rafael Leao, ago della bilancia dell'attacco. Il Milan vuole vincere l'Europa League per salvare una stagione che altrimenti, senza trofei per il secondo anno consecutivo, sarebbe deludente.