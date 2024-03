Eurorivale, il CorSport titola: "Dybala punta già il Lecce"

Il Milan, a distanza di un anno, dovrà affrontare un altro derby europeo. Questa volta i rossoneri si giocano l'accesso alle semifinali di Europa League e l'avversario sarà la Roma di Daniele De Rossi che, nella passata stagione, arrivò in finale della competizione ma con Mourinho alla guida. La gara di andata si giocherà a San Siro il prossimo 11 aprile mentre il ritorno una settimana dopo, il 18 aprile, allo Stadio Olimpico. Tra i pericoli maggiori per il Diavolo c'è sicuramente Paulo Dybala che, però, in questo momento è ai box e non è stato convocato, per tale ragione, in nazionale. Eppure la Joya sembra sulla via del recupero, tanto che il Corriere dello Sport scrive: "Dybala punta già il Lecce".

Nel sottotitolo si legge: "Si sta allenando da solo e la prossima settimana potrà giocare". Un problema muscolare che l'argentino dovrebbe essere in grado di smaltire per il giorno di Pasquetta, quando la Roma scenderà in campo contro il Lecce in campionato. Intanto fanno discutere le parole di Francesco Totti che, pur avendo un buon rapporto con Dybala, ha dichiarato recentemente: "Se fossi un dirigente della Roma penserei bene a confermare un top player che gioca 15 partite all’anno". Da parte dell'argentino, però, non è arrivata nessuna replica.