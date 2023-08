Fenerbahçe-Krunic, il CorSport: "L'offerta è ancora inadeguata"

Il Fenerbahçe non vuole mollare l'osso e continua con il pressing con il Milan per Rade Krunic. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Il Fenerbahçe insiste per Krunic ma l'offerta è ancora inadeguata". L'ultima proposta è stata di circa 7 milioni ma il Milan non ha intenzione di far partire quello che, a oggi, è un titolare rossonero per meno di dieci milioni: anzi, ne servirebbe pure qualcuno in più. Secondo i media turchi, nella prossima settimana il Fener tenterà un ultimo, disperato, assalto.