Finale incredibile a Ganova con Giroud in porta. La Gazzetta titola in prima pagina: "Milan da pazzi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sui rossoneri: "Milan da pazzi. La squadra rossonera ha vinto la gara contro il Genoa dove è successo di tutto nei minuti finali: prima il gol di Pulisic, poi l'espulsione di Maignan a cambi terminati con Giroud che va in porta ed è costretto ad un super intervento a salvare il risultato. Successo pazzo ma che vale la quarta vittoria consecutiva in campionato.