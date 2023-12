Finalmente i cambi! La Gazzetta: "Chuk-Jovic-Okafor. Ora i cambi incidono"

Forse si è dovuto aspettare un po' di più di quanto preventivato, ma adesso le alternative del Milan stanno facendo la differenza. Nella gara di Champions contro il Newcastle, sono stati i nuovi entrati, Jovic, Okafor e Chukwueze a confezionare il gol della rimonta e allo stesso tempo della vittoria. La Gazzetta dello Sport oggi gli dedica un primo piano: "Pronto soccorso Chuk-Jovic-Okafor. Ora i cambi incidono"

Tutti e tre i giocatori ora sono a quota 2 gol in stagione. Tutti sono stati frenati da infortuni e hanno inciso in fasi diverse della stagione: lo svizzero a fine settembre, il serbo e il nigeriano nelle ultime sfide. Ora, con un calendario sulla carta alla portata e tanti punti da recuperare in classifica, il loro apporto diventa cruciale. Già con il Monza proprio Chukwueze potrebbe trovare la maglia dal primo minuto.