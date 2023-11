Fiorentina e Dortmund al rientro, la Gazzetta: "Pioli raddoppia il Diavolo"

vedi letture

Al rientro dalla sosta, il Milan avrà subito due impegni cruciali e molto impegnativi che segneranno il destino dei rossoneri in stagione. Da un lato c'è l'opportunità, forse l'ultima, di rientrare su Inter e Juventus in classifica in campionato; dall'altro c'è il percorso europeo. Contro la Fiorentina e contro il Borussia Dortmund. La Gazzetta dello Sport oggi titola: "Pioli raddoppia il Diavolo".

L'allenatore rossonero, complici squalifiche e infortuni, pensa a due formazioni differenti: "Okafor e i velocisti per sorprendere la viola. Giroud carica Dortmund". In campionato spazio al tridente dei nuovi con Okafor al posto di Leao infortunato, Jovic per Giroud e Chukwueze. In Champions tornerà il bomber francese a disposizione e si cercherà di recuperare anche Rafael Leao in extremis.