Fiorentina, il QS titola: "All’assalto del Milan"

Il QS-La Nazione, in prima pagina, si sofferma sul big match in programma oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) a San Siro. "All’assalto del Milan", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Simeone e Chiesa guidano i viola a caccia della prima vittoria esterna. Pioli: ‘Abbiamo un’opportunità’". C’è fiducia in casa Fiorentina in vista della gara contro i rossoneri di Rino Gattuso, che arrivano alla partita in piena emergenza a centrocampo.